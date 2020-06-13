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Нойок ассистом помог Динамо Брест подняться в зону Лиги Европы

23:01 19 Читати українською
Нойок ассистом помог Динамо Брест подняться в зону Лиги Европы
Александр Нойок / ФК Динамо Брест

Торпедо-БелАЗ принимал Динамо Брест в рамках 13-го тура чемпионата Беларуси, в матче приняли участие сразу трое украинцев.

Чемпионат Беларуси, 13-й тур

Торпедо-БелАЗ – Динамо Брест – 0:2

Голы: Лаптев, 26, Кисляк, 28

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Гости еще до свистка на перерыв сняли все вопросы о победителе встречи. С интервалом в две минуты голкипер Торпедо дважды доставал мяч из сетки ворот.

Во втором тайме действующий чемпион Беларуси продолжил свою доминацию, но больше зрители не увидели забитых мячей. В составе Динамо на поле появились сразу три украинца – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок. Последний, к слову, отличился ассистом во время второго гола.

Победа позволила Бресту подняться на третью строчку, Торпедо-БелАЗ – 4-й.,

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