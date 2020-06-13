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Нойок асистом допоміг Динамо Брест піднятись у зону Ліги Європи

23:01 196 Читать на русском
Нойок асистом допоміг Динамо Брест піднятись у зону Ліги Європи
Олександр Нойок / ФК Динамо Брест

Торпедо-БелАЗ приймав Динамо Брест в рамках 13-го туру чемпіонату Білорусі, у матчі взяли участь відразу троє українців.

Чемпіонат Білорусі, 13-й тур

Торпедо-БелАЗ – Динамо Брест – 0:2

Голи: Лаптєв, 26, Кисляк, 28

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Гості ще до свистка на перерву зняли усі питання щодо переможця зустрічі. З інтервалом у дві хвилини голкіпер Торпедо двічі діставав м'яч з сітки воріт.

В другому таймі чинний чемпіон Білорусі продовжив свою домінацію, але більше глядачі не побачили забитих м'ячів. У складі Динамо на полі з'явились одразу три українці – Артем Мілевський, Євген Хачеріді та Олександр Нойок. Останній, до слова, відзначився асистом під час другого гола.

Перемога дозволила Бресту піднятись на третю сходинку, Торпедо-БелАЗ – 4-й.

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Теги
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