Кравец стал фаворитом в борьбе за выживание с Луниным и Зозулей – украинец одержал важную победу в Сегунде

Луго вырвал победу в поединке 32-го тура Сегунды против Расинга. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Испанія. Сегунда 2019/20, 32-й тур

Расинг – Луго – 1:2

Голы: Сехудо, 12 – Хасен, 58, Пита, 70

Луго с Василием Кравцом в составе одержал непростую победу над Расингом. Уже на 12-й минуте сантандерцы повели в счете благодаря голу Сехудо. Первая половина завершилась с преимуществом хозяев, однако во второй половине Хасен сравнял положение. А на 70-й минуте Пита вырвал победу для Луго.

Зозуля вернул испанский футбол поражением принципиальному сопернику – решающий шедевр создал "инвалид" из Таврии

Отметим, что Василий Кравец провел полный матч, попав в протокол на 48-й минуте – получил предупреждение. Портал Sofascore оценил выступление украинском на 6.6 из максимальных 10.

В активе Кравца – 5 кроссов (3 из них достигли цели), 3 передачи под удар и 4 попытки дриблинга (2 из которых оказались успешными). Общая точность пасов достаточно высока – 81% передач Украинский были удачными.

А вот в игра в защите Кравца желать лучшего. Василий 9 раз вступал в борьбу за мяч и только трижды выиграл, а из воздушных дуэлей вышел победителем в одной из трех. Также украинец немало обрезался – в пассиве Кравца аж 20 потерь мяча.

Таким образом, Луго набрал 37 очков и поднялся на 17 позицию, а Расинг с 28 пунктами остался последним. После этой победы Луго опережает на одно очко Овьедо Лунина и на два очка Альбасете Зозули. Роман все еще находится в зоне вылета, а два других украинца – прямо над ней.

Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин