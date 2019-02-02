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Нойер травмировался и пропустит матч против Байера

06:00 9 Читати українською
Нойер травмировался и пропустит матч против Байера
Мануэль Нойер / reuters

Голкипер Баварии Мануэль Нойер повредил правую руку на тренировке мюнхенцев.

Официальный Twitter Баварии сообщил, что немецкий голкипер повредил руку на пятничной тренировке и пропустит ближайший матч Бундеслиги против Байера. Отметим, 32-летний голкипер принял участие во всех матчах мюнхеньского клуба в текущем сезоне.

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Мануэль не попал в список игроков, которые отправились в Леверкузен на поединок 20-го тура чемпионата Германии. Ожидается, что Нойера в рамке ворот Баварии заменит Свен Ульрайх.

К слову, матч между Баварией и Байером сыграют сегодня, 2 февраля. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:30.

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Байер - Бавария: Суббота 02 февраля 2019

Байер
до матча
8
час
:
59
мин
Бавария
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Мануэль Нойер Мануэль Нойер Бавария Бавария Германия Байер - Бавария
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