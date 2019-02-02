Нойєр травмувався та пропустить матч проти Байєра

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр пошкодив праву руку на тренуванні мюнхенців.

Офіційний Twitter Баварії повідомив, що німецький голкіпер пошкодив руку на п'ятничному тренуванні та пропустить найближчий матч Бундесліги проти Байєра. Зазначимо, 32-річний голкіпер взяв участь у всіх матчах мюнхеньского клубу у поточному сезоні.

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Мануель не потрапив до списку гравців, які вирушили у Леверкузен на поєдинок 20-го туру чемпіонату Німеччини. Очікується, що Нойєра у рамці воріт Баварії замінить Свен Ульрайх.

До слова, матч між Баварією та Байєром зіграють сьогодні, 2-го лютого. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 16:30.

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