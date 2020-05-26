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Боруссия Д – Бавария: художественный шедевр Киммиха вывел мюнхенцев вперед

20:22 297 Читати українською
Боруссия Д – Бавария: художественный шедевр Киммиха вывел мюнхенцев вперед
Боруссия Д – Бавария – видео гола

Дортмундская Боруссия принимает мюнхенскую Баварию в центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги. Самые интересные моменты поединка – в этой новости.

 
Йозуа Киммих 43’
43’ Йозуа Киммих

"Шмели" на правах хозяев больше атаковали на протяжении первого тайма, но пропустили гол в раздевалку. На 43-й минуте Йозуа Киммих роскошным парашютом с линии штрафной забросил мяч за шиворот Бурки.

Видео гола Киммиха:

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Боруссия Дортмунд - Бавария Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Видеоновости
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