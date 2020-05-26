Боруссия Д – Бавария: художественный шедевр Киммиха вывел мюнхенцев вперед

Дортмундская Боруссия принимает мюнхенскую Баварию в центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги. Самые интересные моменты поединка – в этой новости.

"Шмели" на правах хозяев больше атаковали на протяжении первого тайма, но пропустили гол в раздевалку. На 43-й минуте Йозуа Киммих роскошным парашютом с линии штрафной забросил мяч за шиворот Бурки.

Видео гола Киммиха: