Боруссия Дортмунд – Бавария: онлайн-трансляция главного матча сезона

Дортмундская Боруссия на своем поле принимает Баварию в центральном матче 28 тура Бундеслиги. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2 тура Бундеслиги Боруссия Д – Бавария начался в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Встречаются лидеры первенства. Бавария возглавляет турнирную таблицу, Боруссия отстает на 4 очка. Домашнее поражение будет означать крах надежд Дортмунда на чемпионство. Обе команды в прекрасной форме – в 2020-м выиграли по 9 матчей Бундеслиги из 10. Коронавирусная пауза не выбила их из колеи.

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Люсьен Фавр скопировал состав с предыдущего матча, в котором Боруссия переиграла Вольфсбург. Джейдон Санчо начинает поединок в запасе, как и Джан с Витселем. Матс Хуммельс в основе.

Ганси Флик сделал одну замену по сравнению с победной игрой против Айнтрахта – Серж Гнабри полностью восстановился и заменил Ивана Перишича.

Стартовые составы

Боруссия Д: Бурки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дауд, Дилэйни, Геррейро – Санчо, Холанд, Брандт.

Запасные: Хитц, Шмельцер, Балерди, Морей, Витсель, Джан, Рейна, Гетце, Санчо.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Май, Лукас, Одриосола, Мартинес, Батиста-Майер, Перишич, Кюизонс, Зиркзее.

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