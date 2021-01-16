Нойер и Буффон / Фото из открытых источников

IFFHS составила список лучших вратарей за последнее десятилетие и опубликовала его на своем официальном сайте. Рейтинг возглавил страж ворот Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер.

Нойер с огромным отрывом признан лучшим игроком сборной Германии в 2020 году

В топ-3 попали также Джанлуиджи Буффон из Ювентуса и главный конкурент Андрея Лунина из Реала – Тібо Куртуа.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мануэль Нойер (Бавария, Германия)

2. Джанлуиджи Буффон (Ювентус, Италия)

3. Тибо Куртуа (Реал, Испания)

4. Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция)

5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика)

6. Ян Облак (Атлетико, Словения)

7. Петр Чех (Челси, Чехия)

8. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия)

9. Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Испания)

10. Икер Касильяс (Испания)

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