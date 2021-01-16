Нойер признан лучшим голкипером десятилетия
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итог последнего десятилетия.
IFFHS составила список лучших вратарей за последнее десятилетие и опубликовала его на своем официальном сайте. Рейтинг возглавил страж ворот Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер.
Нойер с огромным отрывом признан лучшим игроком сборной Германии в 2020 году
В топ-3 попали также Джанлуиджи Буффон из Ювентуса и главный конкурент Андрея Лунина из Реала – Тібо Куртуа.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Мануэль Нойер (Бавария, Германия)
2. Джанлуиджи Буффон (Ювентус, Италия)
3. Тибо Куртуа (Реал, Испания)
4. Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция)
5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Рика)
6. Ян Облак (Атлетико, Словения)
7. Петр Чех (Челси, Чехия)
8. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Германия)
9. Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Испания)
10. Икер Касильяс (Испания)
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му