Нойєр визнаний найкращим голкіпером десятиліття
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) підбила підсумок останнього десятиліття.
IFFHS склала список найкращих воротарів за останнє десятиліття та опублікувала його на своєму офіційному сайті. Рейтинг очолив страж воріт Баварії і збірної Німеччини Мануель Нойєр.
Нойєр з величезним відривом визнаний найкращим гравцем збірної Німеччини у 2020 році
У топ-3 потрапили також Джанлуїджі Буффон з Ювентуса та головний конкурент Андрія Луніна з Реала – Тібо Куртуа.
Топ-10 виглядає наступним чином:
1. Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина)
2. Джанлуїджі Буффон (Ювентус, Італія)
3. Тібо Куртуа (Реал, Іспанія)
4. Уго Льоріс (Тоттенхем, Франція)
5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка)
6. Ян Облак (Атлетіко, Словенія)
7. Петр Чех (Челсі, Чехія)
8. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Німеччина)
9. Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Іспанія)
10. Ікер Касільяс (Іспанія)
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