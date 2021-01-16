Нойєр і Буффон / Фото з відкритих джерел

IFFHS склала список найкращих воротарів за останнє десятиліття та опублікувала його на своєму офіційному сайті. Рейтинг очолив страж воріт Баварії і збірної Німеччини Мануель Нойєр.

Нойєр з величезним відривом визнаний найкращим гравцем збірної Німеччини у 2020 році

У топ-3 потрапили також Джанлуїджі Буффон з Ювентуса та головний конкурент Андрія Луніна з Реала – Тібо Куртуа.

Топ-10 виглядає наступним чином:

1. Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина)

2. Джанлуїджі Буффон (Ювентус, Італія)

3. Тібо Куртуа (Реал, Іспанія)

4. Уго Льоріс (Тоттенхем, Франція)

5. Кейлор Навас (ПСЖ, Коста-Ріка)

6. Ян Облак (Атлетіко, Словенія)

7. Петр Чех (Челсі, Чехія)

8. Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Німеччина)

9. Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Іспанія)

10. Ікер Касільяс (Іспанія)

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