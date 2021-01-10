Голкипер Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер пополнил свою коллекцию еще одной наградой.

Звездный вратарь стал победителем голосования за лучшего игрока Бундестим в 2020 году, сообщает сайт DFB.

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Нойер набрал более половины голосов – 57,8%. Вторая строчка у еще одного представителя Баварии – Сержа Гнабри (15%). Тройку замкнул защитник Боруссии М Матиас Гинтер (9,3%).

Напомним, в сезоне 2019/20 Нойер выиграл все возможные клубные трофеи, а также был признан лучшим голкипером мира.

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