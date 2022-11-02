Инцидент произошел ориентировочно шесть недель назад после одного из домашних матчей Баварии (вероятно, речь идет об игре с Байером 30 сентября – прим.). Павара остановила полиция, а при прохождении алкотеста было обнаружено, что содержание алкоголя в крови составляет 0,8 промилле, сообщает Bild.

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Отмечается, что с показателем в 1,1 промилле и выше водитель считается непригодным для вождения. В таком случае правонарушение считается уголовным и предусматривает суровые наказания: запрет водить автомобиль на полгода, большая сумма штрафа или даже лишение свободы.

Павар был лишен водительских прав на месяц, а также отделался штрафом полиции в 500 евро. Более серьезное наказание ждало от Баварии – француз был оштрафован на сумму более 10 тысяч евро.

Добавим, что Бенжамен сыграл в 18 матчах текущего сезона за мюнхенцев, в которых отличился 4 забитыми голами.

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