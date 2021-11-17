Голкипер Баварии Мануэль Нойер может остаться в Мюнхене еще на несколько лет.

Контракт Нойера с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года, однако стороны уже начали переговоры о продлении соглашения, сообщает Sport1.de.

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Отмечается, что сам Мануэль всем доволен Баварией и хотел бы подписать новый контракт сроком минимум до 2025 года. Есть вероятность, что соглашение будет подписано еще до конца этого года.

Добавим, что Нойер в текущем сезоне отыграл в 17 поединках за Баварию, в 6 из них удержал ворота на замке, а в общей сложности пропустил 19 голов.

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