Голкіпер Баварії Мануель Нойєр може залишитись у Мюнхені ще на кілька років.

Контракт Нойєра з мюнхенцями розрахований до літа 2023 року, проте сторони вже почали переговори щодо продовження угоди, повідомляє Sport1.de.

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Зазначається, що сам Мануель усім задоволений у Баварії та хотів би підписати новий контракт терміном мінімум до 2025 року. Існує ймовірність, що угода буде підписана ще до кінця цього року.

Додамо, що Нойєр у поточному сезоні відіграв у 17 поєдинках за Баварію, у 6 з них втримав ворота на замку, а загалом пропустив 19 голів.

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