"Футбольный апокалипсис": почему Италия могла выиграть Евро несправедливо, Манчини – на пороге большого позора
Действующие чемпионы Европы рискуют пропустить второй Мундиаль подряд. Итальянская пресса уже сомневается в недавних заслугах команды Манчини.
"Мы собираемся поехать на чемпионат мира. Возможно, Италия даже выиграет этот турнир". Роберто Манчини тушит пожар мотивационными заявлениями, однако СМИ так легко не проведешь. После четвертой ничьей в последних 5 матчах отбора ЧМ-2022 итальянские журналисты вспоминают футбольный апокалипсис с 2017-го. Тогда "Скуадра Адзурра" не пробились на российский Мундиаль, опозорившись как раз в плей-офф. Четырехкратных чемпионов планеты остановила Швеция. Сейчас сценарий повторяется. "Это будет самая сложная борьба за всю историю стыковых матчей", – пишет La Gazzetta dello Sport.
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На обложке культового издания Апеннин – паника: "Кошмар. Но это еще не конец". Два нереализованных пенальти Жоржиньо против Швейцарии стоили итальянцам прямой путевки в Катар, но проблемы этой команды выходят далеко за рамки индивидуальных ошибок отдельных игроков. LGDS считает, что подопечные Манчини до сих пор празднуют победу на Евро: "Уэмбли – это уже воспоминания. Нам нужно заново открыть душу, вернуть единство. С момента лондонского триумфа прошло чуть больше 4 месяцев, и это похоже на вечность".
Мы вынуждены играть за жизнь в мартовских плей-офф, чтобы не остаться без ЧМ во второй раз: это была бы спортивная катастрофа и негативный выход на бис. После каждой невнятной встречи в квалификации мы оказывались позади Швейцарии. И не стоит жаловаться. Они справедливо финишировали первыми, сделав все верно. Нам не хватает производительности. Италия выставила себя дураком в Северной Ирландии". Огненный материал завершается словами легендарного Ариго Сакки: "Мы зазнались. Теперь ноги на земле".
Tuttosport хочет видеть в плей-офф "другую Италию" – более эффективную на последних метрах. Издание призывает Манчини решить "проблему голов". Мол, в этой стране должен найтись хотя бы один форвард, который забил бы Северной Ирландии. В Белфасте на позиции фальшивой девятки вышел Инсинье. Снайпер Торино Андреа Белотти остался на скамейке запасных, а Иммобиле лечится, хотя результативность последнего в сборной тоже не впечатляет.
"В июле – радоваться, в ноябре – страдать, возможно, через год – поехать в Катар и выиграть чемпионат мира. Вы же помните, при каких условиях Манчини подхватил Италию из Вентурианской катастрофы? Никогда не забывайте, откуда взялась эта сборная! Продолжаем верить!", – заряжает позитивом туринское издание.
На страницах Corriere dello Sport очень грустно: "Висим на волоске. Справедливо финишировали другими. Il Mattino кричит о "мировом кошмаре", а Il Resto del Carlino называет ничью со скромными британцами "катастрофой". Но наибольший резонанс вызвал провокативный анализ Алессандро Барбано: "Сомнения относительно закономерности победы на Евро-2020 беспокоят гораздо больше, чем первое место Швейцарии. Как быстро забылись героические подвиги, единство нации и невероятная коллективная работа, приведшая нас к титулу. Нынешняя Италия – очень маленькая команда".
Самой лояльной оказалась La Repubblica, оправдывающая фиаско "Адзурры" насыщенным календарем. Более того, издание призывает не критиковать команду, которая несколько месяцев назад "осчастливила миллионы людей". Основной месседж – Манчини нужно всячески поддерживать, ведь именно он поднял Италию из руин. Адский плей-офф станет лакмусовой бумажкой для "Скуадры Адзурры", теперь нужно доказывать, что грандиозный успех на Евро не был случайным.
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