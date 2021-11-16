"Мы собираемся поехать на чемпионат мира. Возможно, Италия даже выиграет этот турнир". Роберто Манчини тушит пожар мотивационными заявлениями, однако СМИ так легко не проведешь. После четвертой ничьей в последних 5 матчах отбора ЧМ-2022 итальянские журналисты вспоминают футбольный апокалипсис с 2017-го. Тогда "Скуадра Адзурра" не пробились на российский Мундиаль, опозорившись как раз в плей-офф. Четырехкратных чемпионов планеты остановила Швеция. Сейчас сценарий повторяется. "Это будет самая сложная борьба за всю историю стыковых матчей", – пишет La Gazzetta dello Sport.

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На обложке культового издания Апеннин – паника: "Кошмар. Но это еще не конец". Два нереализованных пенальти Жоржиньо против Швейцарии стоили итальянцам прямой путевки в Катар, но проблемы этой команды выходят далеко за рамки индивидуальных ошибок отдельных игроков. LGDS считает, что подопечные Манчини до сих пор празднуют победу на Евро: "Уэмбли – это уже воспоминания. Нам нужно заново открыть душу, вернуть единство. С момента лондонского триумфа прошло чуть больше 4 месяцев, и это похоже на вечность".

Мы вынуждены играть за жизнь в мартовских плей-офф, чтобы не остаться без ЧМ во второй раз: это была бы спортивная катастрофа и негативный выход на бис. После каждой невнятной встречи в квалификации мы оказывались позади Швейцарии. И не стоит жаловаться. Они справедливо финишировали первыми, сделав все верно. Нам не хватает производительности. Италия выставила себя дураком в Северной Ирландии". Огненный материал завершается словами легендарного Ариго Сакки: "Мы зазнались. Теперь ноги на земле".

Tuttosport хочет видеть в плей-офф "другую Италию" – более эффективную на последних метрах. Издание призывает Манчини решить "проблему голов". Мол, в этой стране должен найтись хотя бы один форвард, который забил бы Северной Ирландии. В Белфасте на позиции фальшивой девятки вышел Инсинье. Снайпер Торино Андреа Белотти остался на скамейке запасных, а Иммобиле лечится, хотя результативность последнего в сборной тоже не впечатляет.

"В июле – радоваться, в ноябре – страдать, возможно, через год – поехать в Катар и выиграть чемпионат мира. Вы же помните, при каких условиях Манчини подхватил Италию из Вентурианской катастрофы? Никогда не забывайте, откуда взялась эта сборная! Продолжаем верить!", – заряжает позитивом туринское издание.

На страницах Corriere dello Sport очень грустно: "Висим на волоске. Справедливо финишировали другими. Il Mattino кричит о "мировом кошмаре", а Il Resto del Carlino называет ничью со скромными британцами "катастрофой". Но наибольший резонанс вызвал провокативный анализ Алессандро Барбано: "Сомнения относительно закономерности победы на Евро-2020 беспокоят гораздо больше, чем первое место Швейцарии. Как быстро забылись героические подвиги, единство нации и невероятная коллективная работа, приведшая нас к титулу. Нынешняя Италия – очень маленькая команда".

Самой лояльной оказалась La Repubblica, оправдывающая фиаско "Адзурры" насыщенным календарем. Более того, издание призывает не критиковать команду, которая несколько месяцев назад "осчастливила миллионы людей". Основной месседж – Манчини нужно всячески поддерживать, ведь именно он поднял Италию из руин. Адский плей-офф станет лакмусовой бумажкой для "Скуадры Адзурры", теперь нужно доказывать, что грандиозный успех на Евро не был случайным.

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