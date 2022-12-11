Мюнхенцы пока не планируют покупать нового вратаря после серьезной травмы основного кипера.

В субботу, 10 декабря, стало известно о травме 36-летнего Мануэля Нойера. Кипер Баварии и сборной Германии сломал ногу во время катания на лыжах. Из-за этого ветеран выбыл до конца сезона.

Нойер сломал ногу на отдыхе и вылетел до конца сезона

Первой опцией для замены основного кипера будет Александер Нюбель, уже второй сезон выступающий за Монако на правах аренды из Баварии. Арендное соглашение рассчитано до лета, но мюнхенцы будут вести переговоры о досрочном его расторжении. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк в Twitter.

По его словам, сейчас Бавария не начинала переговоры касательно Доминика Ливаковича. Кипер Динамо Загреб выиграл для сборной Хорватии уже две серии пенальти на ЧМ-2022 – против Японии и Бразилии.

В сезоне 2022/23 Нюбель сыграл за Монако 23 матча, пропустил 33 гола. Контракт 26-летнего вратаря с Баварией рассчитан до лета 2025-го.