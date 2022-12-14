"Нойєр ніколи нікого не слухає": зірку Баварії знімали з гори після перелому ноги на лижах
Голова правління Баварії Олівер Кан розповів обставини травми Мануеля Нойєра, який зламав ногу, катаючись на лижах.
Після вильоту Німеччини з ЧС-2022 Нойєр вирушив у відпустку і травмувався. Голкіпер Баварії через перелом ноги пропустить залишок сезону 2022/23.
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"Мануель вирішив взяти невелику відпустку. Йому потрібен був відпочинок після стресу. Нойєр є великим шанувальником гірських лиж і вирушив на схил гори. Я знаю, що його кілька разів попереджали про те, що снігу дуже мало, всюди стирчать камені і кататися небезпечно, але Нойєр ніколи нікого не слухає.
Як наслідок, рятувальники знімали його з гори, гелікоптером доставили до лікарні, де йому зробили операцію. Ми втратили свого воротаря до кінця сезону. Це жахливо, тому що Мануель – один із найкращих у світі. Це дуже серйозна втрата для Баварії. Але ми віримо, що відновлення пройде добре, і його повернення теж.
Зараз потрібно вирішити проблему заміни. Але це тимчасова проблема, адже Мануель повернеться", – цитує Олівера Кана Goal.com.
Баварія лідирує в Бундеслізі з 4-очковим відривом. У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мюнхенці зіграють проти ПСЖ.
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