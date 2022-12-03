Игра сборной Испании против Японии показала, что у "Фурии Рохи" хватает проблем. Изменения стартового состава от Луиса Энрике едва не стали роковыми для его команды – только победа Германии над Коста-Рикой (4:2) помогла испанцам проползти в 1/8 финала турнира. О теории заговора, играх разума, просчетах Энрике и феномене японцев слушайте в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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