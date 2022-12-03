Сенсационный вылет Германии и бледное выступление Испании – в чем феномен японцев?
10:41 - Читати українською
Группа Е подарила болельщикам кучу незабываемых эмоций и неожиданных результатов. Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Владимир Лесько проанализировали неудачу Бундестим, буксование "Фурии Рохи" и подвиг "самураев".
Альваро Мората 11’
11’ Альваро Мората
48’ Рицу Доан
51’ Ао Танака
Игра сборной Испании против Японии показала, что у "Фурии Рохи" хватает проблем. Изменения стартового состава от Луиса Энрике едва не стали роковыми для его команды – только победа Германии над Коста-Рикой (4:2) помогла испанцам проползти в 1/8 финала турнира. О теории заговора, играх разума, просчетах Энрике и феномене японцев слушайте в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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