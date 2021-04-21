Как известно, накануне в СМИ появилась информация о вопиющем поведении игроков Колоса в поезде Ужгород – Киев. В частности, несколько футболистов, среди которых Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко, 4 апреля в состоянии алкогольного опьянения после матча 20-го тура УПЛ с Минаем (0:0) устроили пьяный дебош в вагоне. Игроки приставали к девушкам из соседнего купе, а Лысенко даже умудрился выломать дверь.

Четверо футболистов Колоса устроили пьяный дебош в поезде после матча с Минаем, – СМИ

По прибытии в Киев представители УЗ отправили в УАФ и Колос письма с описанием ситуации и просьбой привлечь к ответственности игроков ковалевского клуба, а девушки подила заявление в полицию. Реакция чиновников отсутствовала.

Накануне Колос на своем официальном сайте все-же отреагировал на скандал. "Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, УЗ или других участников данной ситуации на момент выхода статьи (в издании Обозреватель, – прим.) к нам не поступало.

Автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации не имеют. Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум. При этом, Колос осуждает любое противоправное и аморальное поведение невзирая на личности и выступает против подобных действий".

Напомним, Колос после 22-х туров занимает в турнирной таблице УПЛ шестую строчку, имея в своем активе 34 очка.

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