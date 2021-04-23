"Кілька футболістів Колоса, щоб не їхати з Ужгорода 12 годин після матчу, враховуючи дводенний вихідний, купили квитки за свій рахунок і поїхали на поїзді Ужгород – Київ. Хлопці після матчу купили по 2-3 пляшки пивка. За 5 хвилин до відправлення зайшли у свій вагон, але двері в їхнє купе були закриті. Виходить звідти дівчина, мабуть, переодягалася. Можливо, навіть обмінялись однією-двома фразами. Дівчина пішла до себе в купе, хлопці – до себе. Поставили пиво, почали розмовляти, пили пиво. Можливо, поводились шумно. Можливо, навіть хтось зробив їм зауваження.

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Хтось із футболістів ліг спати раніше, хтось пізніше, хтось трохи засидівся. О 2 годині ночі всі спали. Вночі пиво дало про себе знати. Володимир Лисенко встає і йде в туалет. Повертаючись звідти, він помиляється купе. Він смикає двері, а вони не відчиняються. Він стукає, а з купе доноситься жіночий голос: "Що ви взагалі витворяєте, що ви чіпляєтеся?".

Виходить Мілько і вказує Лисенку на їхнє купе. Жіночі голоси продовжують нагадувати. Через кілька хвилин у купе футболістів Колоса заходить дівчина з сусіднього купе з телефоном в руках і каже: "Хто з вас Лисенко?". Лисенко відповідає: "Я". І говорить по телефону. Виявляється, одна з дівчат – дружина колишнього українського футболіста, нині тренера. Називати його прізвище я не буду, він не давав мені таких повноважень. Він і ці гравці Колоса грали приблизно в один час. Ось цей коуч ставить питання: "Що відбувається взагалі? Що ви там влаштовуєте?". Йому відповідають, що нічого не влаштовували – їхали, поговорили, попили, помилився дверима. Домовилися, що все буде нормально.

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Але дівчата все одно викликали охорону поїзда. Охорона попросила спокійно доїхати до Києва, сказала, що дівчата йдуть спати. Вранці люди виходять з вагона, а там стоїть поліція. Футболістам кажуть: "До нас". Сказали, що їх викликали через шум у вагоні. Опитали пасажирів. Ті сказали: "Ну, чуваки їхали собі. Шуміли, але нічого не було, двері не зламали". У провідниці теж не було претензій. Свідків, які б стверджували, що щось було – не було. Охорона теж нічого не підтвердила. Пасажири кажуть, що ніхто не буянив, ніяких претензій немає.

Але стоїть конкретна людина в піджаку, депутат. Не хочу вішати ярлики, але, як я розумію, знайомий ще однієї жінки, яка їхала в поїзді. Він сказав, що це так не залишить. Руслан Костишин подзвонив тому самому футболістові – чоловікові однієї з дам – ​​і запитав: "Ти з дружиною спілкувався? Що було?". Він відповів: "Їхали, щось там шуміли, але приставань за великим рахунком не було", – розповів Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

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