Как известно, 4 апреля четверо представителей Колоса в состоянии алкогольного опьянения нарушили общественный порядок в поезде. Они приставали к девушкам и якобы выломали двери купе. Из-за этого пришлось вызвать охрану.

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Трое из них были идентифицированы сразу – это Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко. По информации журналиста Андрея Сенькива, которую тот озвучил в программе ТаТоТаке, последним участником дебоша стал 30-летний защитник Кирилл Петров.

Напомним, Колос после 22-х туров занимает в турнирной таблице УПЛ шестую строчку, имея в своем активе 34 очка.

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