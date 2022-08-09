Ньюкасл попал в курьезную ситуацию перед матчем 2 тура АПЛ против Брайтона.

В прошлом сезоне такой проблемы не было / Getty Images

"Сорокам" пришлось срочно превращать комплект формы для предматчевых разминок в четвертый игровой, сообщает Goal.

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Все из-за сине-белой полосатой домашней формы Брайтона, которая "перекликается" со всеми комплектами Ньюкасла. У него на этот сезон черно-белая полосатая, полностью синяя и полностью белая. Был велик риск, что зрителям будет неудобно отличать игроков на поле.

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The warm-up version of the shirt will soon be available to purchase online ️ — Newcastle United FC (@NUFC) August 9, 2022

Экстренный бирюзовый комплект вполне может понравится фанатам Ньюкасла. На нем изображён силуэт родного стадиона Сент-Джеймс Парк и других достопримечательностей города. Оценить его можно будет в субботу (13 августа), когда Брайтон будет принимать "сорок" на своем поле.

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