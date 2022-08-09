Ньюкасл змушений екстрено перетворювати тренувальну форму на "бойову" – все через незручні кольори суперника
Ньюкасл втрапив у кумедну ситуацію перед матчем 2 туру АПЛ проти Брайтона.
"Сорокам" довелося терміново перетворювати комплект форми для передматчевих розминок на четвертий ігровий, інформує Goal.
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Все через синьо-білу смугасту домашню форму Брайтона, яка "перегукується" з усіма комплектами Ньюкасла. У нього на цей сезон чорно-біла смугаста, повністю синя і повністю біла. Існував великий ризик, що глядачам буде незручно відрізняти гравців на полі.
Екстрений бірюзовий комплект цілком може сподобатися фанатам Ньюкасла. На ньому зображений силует рідного стадіону Сент-Джеймс Парк та інших пам'яток міста. Оцінити його можна буде у суботу (13 серпня), коли Брайтон прийматиме "сорок" на своєму полі.
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