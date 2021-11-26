Вингер испанской Барселоны Усман Дембеле может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Претендентом на опальную звезду стал английский Ньюкасл.

Сороки активно работают над переходом француза, утверждает Mundo Deportivo.

Дембеле снова не явился вовремя на тренировку Барселоны – француз продолжает испытывать терпение Хави

Новый наставник Барсы Хави после назначения выразил пожелание сохранить Дембеле в команде. Однако переговоры о новом контракте нападающего пока не увенчались успехом. Этим обстоятельством хочет воспользоваться Ньюкасл, который готов сделать чемпиона мира ключевым элементом нового проекта на Сент-Джеймс Парк.

К слову, в нынешнем сезоне Усман Дембеле из-за проблем со здоровьем провел всего 49 минут в Лиге чемпионов.

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