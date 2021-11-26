Вінгер іспанської Барселони Усман Дембеле може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно. Претендентом на опальну зірку став англійський Ньюкасл.

"Сороки" активно працюють над переходом француза, стверджує Mundo Deportivo.

Дембеле знову не з'явився вчасно на тренування Барселони – француз продовжує випробовувати терпіння Хаві

Новий керманич Барси Хаві після призначення висловив побажання зберегти Дембеле в команді. Однак, перемовини про новий контракт нападника наразі не увінчалися успіхом. Цією обставиною прагне скористатися Ньюкасл, який готовий зробити чемпіона світу ключовим елементом нового проекту на Сент-Джеймс Парк.

До слова, в нинішньому сезоні Усман Дембеле через проблеми зі здоров'ям провів лише 49 хвилин у Лізі чемпіонів.

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