Вест Хэм и Ньюкасл выясняли сильнейшего в перенесенном поединке 7-го тура АПЛ (1:5). Счет и обзор матча читайте в этой новости на "Футбол 24".

Команды решают разные турнирные задачи. Ньюкасл борется за Лигу чемпионов – подопечные Эдди Хау выиграли три последних матча Премьер-лиги, а в прошлом туре разобрались с Ман Юнайтед и выскочили на третье место. У Вест Хэма все гораздо печальнее – команда Дэвида Мойеса на момент начала игры находилась на грани зоны вылета. Правда, положительная динамика у "молотов" есть – лондонцы в последних двух турах набрали 4 очка. Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Ньюкасл, стартовал в 22:00 по киевскому времени.

Уже на первой минуте Вест Хэм чуть не забил – Гимараес срезал мяч в стойку ворот Ньюкасла. А на 6-й минуте счет открыли "сороки". Сен-Максимен подал, Уилсон остался один и головой поразил ворота. Атака вторым темпом после углового принесла Ньюкаслу забитый мяч. Вест Хэм начал очень решительно, но пропустил.

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Жоэлинтон удвоил преимущество Ньюкасла после выхода один на один с Фабиански, однако сделал это из офсайда. По мнению ассистента арбитра, поднявшего флажок. А вот у VAR было другое мнение – 2:0 на 14-й минуте. Задача Вест Хэма усложнилась.

Подопечные Мойеса были заметно подавлены таким стартом. Хозяева ответили разве что ударом Пакета со штрафного. Поуп все контролировал. А на 40-й и он оказался бессилен – Поуп неудачно сыграл на выходе после подачи углового, а Зума занес мяч в сетку. 1:2 после первого тайма.

А на вторую половину Вест Хэм выйти забыл. Не прошло и минуты после возобновления игры, как Уилсон оформил дубль, воспользовавшись ужасной потерей от Агерда в своей штрафной. На этом игру можно было закрывать – "молоты" выглядели обреченными. Это поняли и фанаты, массово ушедшие со стадиона задолго до финального свистка. Может, и правильно сделали – по крайней мере, не увидели еще двух голов в ворота своих любимцев.

1:5 – Ньюкасл роскошно воспользовался ошибками Вест Хэма и набрал 50 очков. Столько же у Тоттенхэма и МЮ, но именно "сороки" занимают третье место. "Молоты" с 27 пунктами балансируют над зоной вылета, а потенциальная отставка Дэвида Мойеса в ближайшие дни вряд ли удивит. В этом сезоне в АПЛ увольняют и не за такое.