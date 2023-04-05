Вест Хем і Ньюкасл з'ясовували сильнішого у перенесеному поєдинку 7-го туру АПЛ (1:5). Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Команди вирішують різні турнірні завдання. Ньюкасл бореться за Лігу чемпіонів – підопічні Едді Хау виграли три останні матчі Прем'єр-ліги, а в минулому турі розібралися з Ман Юнайтед і вискочили на третє місце. У Вест Хема все значно сумніше – команда Девіда Мойєса на момент початку гри перебувала на межі зони вильоту. Щоправда, позитивна динаміка у "молотів" є – лондонці у останніх двох турах набрали 4 очки. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Ньюкасл, стартував о 22:00 за київським часом.

Вже на першій хвилині Вест Хем ледь не забив – Гімараєс зрізав м'яч у стійку воріт Ньюкасла. А на 6-й хвилині рахунок відкрили "сороки". Сен-Максімен подав, Вілсон залишився один і головою вразив ворота. Атака другим темпом після кутового принесла Ньюкаслу забитий м'яч. Вест Хем розпочав дуже рішуче, але пропустив.

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Жоелінтон подвоїв перевагу Ньюкасла після виходу віч-на-віч із Фабіанскі, проте зробив це з офсайду. На думку асистента арбітра, який підняв прапорець. А от VAR мав іншу думку – 2:0 на 14-й хвилині. Завдання Вест Хема ускладнилося.

Підопічні Мойєса було помітно пригнічені таким стартом. Господарі відповіли хіба що ударом Пакета зі штрафного. Поуп все контролював. А на 40-й і він виявився безсилим – Поуп невдало зіграв на виході після подачі кутового, а Зума заніс м'яч у сітку. 1:2 після першого тайму.

А на другу половину Вест Хем вийти забув. Не минуло й хвилини після поновлення гри, як Вілсон оформив дубль, скориставшись жахливою втратою від Агерда у своєму штрафному. На цьому гру можна було закривати – "молоти" виглядали приреченими. Це зрозуміли і фанати, які масово пішли зі стадіону задовго до фінального свистка. Можливо, і правильно зробили – прийнаймні, не побачили ще двох голів у ворота своїх улюбленців.

1:5 – Ньюкасл розкішно скористався помилками Вест Хема і набрав 50 очок. Стільки ж у Тоттенхема і МЮ, але саме "сороки" посідають третє місце. "Молоти" з 27-ма пунктами балансують над зоною вильоту, а потенційна відставка Девіда Мойєса найближчими днями навряд чи здивує. У цьому сезоні в АПЛ звільняють і не за таке.