Тренерский штаб Ньюкасла во главе с Эдди Хау получил неприятные новости от клубного медицинского персонала.

Киран Триппьер в поединке 25-го тура против Астон Виллы забил победный мяч в первом тайме, а сразу после перерыва был заменен.

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Последующее медобследование выявило перелом пятой плюсневой кости стопы. Ньюкасл сроки восстановления не приводит, но, по оценке СМИ, защитник выбыл минимум на 6 недель.

Напомним, Киран перебрался к "сорокам" этой зимой, он уже успел провести четыре матча в АПЛ, забив дважды, и один поединок в Кубке Англии. За этот короткий период времени 31-летний англичанин дослужился до статуса капитана.

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