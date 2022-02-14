Тренерський штаб Ньюкасла на чолі з Едді Хау отримав неприємні новини від клубного медичного персоналу.

Кіран Тріпп'єр у поєдинку 25-го туру проти Астон Вілли забив переможний м'яч у першому таймі, а одразу по перерві був замінений.

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Подальше медобстеження виявило перелом п'ятої плюсневої кістки стопи. Ньюкасл термінів відновлення не наводить, але, за оцінкою ЗМІ, захисник вибув мінімум на 6 тижнів.

Нагадаємо, Кіран перебрався до "сорок" цієї зими, він вже встиг провести чотири матчі в АПЛ, забивши двічі, й один поєдинок у Кубку Англії. За цей короткий проміжок часу 31-річний англієць дослужився до статусу капітана.

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