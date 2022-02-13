Чемпионат Англии 2021/22, 25-й тур

Бёрнли – Ливерпуль – 0:1

Голы: Фабинью, 40

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 0:2

Голы: Хименес, 6, Дендонкер, 18

Ньюкасл – Астон Вилла – 1:0

Голы: Триппьер, 35

Вест Хэм – Лестер – начало в 18:30

Бёрнли после успешного домашнего поединка против Манчестер Юнайтед принимал в родных стенах Ливерпуль. Мерсисайдцам также было тяжело на Терф Мур – в первом тайме хозяева убегали в контратаки 3-в-1, выходили практически один в один и заставляли Алиссона спасать "красных" (особенно опасно действовал Ваут Вегхорст). Впрочем, у гостей тоже были крутые моменты (Поуп потянул два классных удара Мане), а на 40-й минуте они еще и забили гол. Отличился Фабинью, замкнувший скидку от Мане после подачи Трента – Поуп парировал удар, но с добиванием не справился. 0:1!

Во втором тайме командам мешал сильный ветер и мелкие паузы (одна из них произошла из-за сдутого мяча). Бёрнли не "поплыл", но реальных моментов у чужих ворот не возникало – а вот заострять у собственных удавалось. Так, на 80-й минуте Бен Ми едва не оформил автогол, неумело выбив прострел Трента. На 85-й же забить мог Жота, принявший передачу от Салаха и пробивший метров с 14-ти, но попасть в створ Диогу не смог. Эти моменты стали лучшими после перерыва.

Новых голов болельщики на Терф Мур так и не увидели. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ливерпуля.

Тоттенхэм дома встречался с Вулверхэмптоном. Лондонцы отставали от зоны ЛЧ на четыре очка, да еще и проиграли в двух предыдущих матчах – при таких условиях даже ничья была недопустимой. "Шпоры" являлись фаворитами встречи, однако "вулвз" шокировали местную публику. На 6-й минуте Хименес вывел гостей вперед, пробив метров с семи после двух сейвов Льориса, а на 18-й Дендонкер удвоил преимущество "волков" – и снова это было добивание (Поденсе перед голом угодил в штангу). 0:2! Атаку привез Дэвис, отдавший пас точно в ноги Леандеру.

До перерыва Вулверхэмптон мог и разгром оформить, однако мощные удары Хименеса и Поденсе с пределов штрафной парировал Льорис. В начале второго тайма Уго еще и отразил выстрел Хименеса с острого угла, а Аит-Нури на 71-й пробивал метров с 12-ти – мяч поразил внешнюю сторону сетки. Впрочем, после перерыва моменты появились и у Тоттенхэма – Са на 57-й парировал удар Сона с близкого расстояния, на 65-й Винкс с рикошетом от Саисса бахнул в штангу, а Кулусевски на 78-й с линии штрафной стрелял мимо дальнего угла.

Перед финальным свистком "шпоры" могли размочить счет, однако замыкание Кейна с пределов вратарского заблокировал Килман, а удар головой с шести метров в исполнении Ромеро из-под перекладины достал Са. В конце концов, финальный свисток зафиксировал "сухую" победу Вулверхэмптона со счетом 0:2.

В параллельном матче Ньюкасл принимал Астон Виллу. В первом тайме "сороки" ощутимо превосходили соперника в активности, нанеся вдвое больше ударов, однако реальных моментов возникало немного. Тем не менее, на 35-й минуте давление хозяев вылилось во взятие ворот: Фрейзера сбили прямо перед линией штрафной, арбитр назначил штрафной, а Триппьер прямым ударом (с рикошетом от стенки) прошил Мартинеса – 1:0! Именно с этим счетом команды отправились на перерыв.

В начале второго тайма Астон Вилла перехватила инициативу, создав ряд опасных моментов. На 61-й минуте бирмингемцы даже забили гол, однако долгий просмотр видеоповтора завершился отменой взятия ворот – офсайд у Воткинса. Постепенно Ньюкасл выровнял ход встречи. В конце концов "сороки" довели ее до минимальной победы.

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