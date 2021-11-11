"Мы готовимся к зимнему трансферному окну. Это не то окно, в которое мы хотели бы инвестировать, потому что в январе вероятность неудачных сделок выше. Но сейчас это важно. Мы могли бы легко не купить клуб, а дождаться итогов январского окна, чтобы посмотреть, какое место в АПЛ он будет занимать и уже после этого организовать соглашение.

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Это стало бы безопасной инвестицией, но мы так поступили. Мы решили, что ничего не получится, если мы не приобретем Ньюкасл сейчас. Мы поняли, что должны рискнуть. Мы пошли на этот риск, потому что клуб на 19 месте. И Эдди Хау согласился на эту работу, зная, что это рискованно", – приводит слова Стейвли. Sky Sports.

Напомним, аравийский инвестиционный фонд приобрел Ньюкасл у Майка Эшли за приблизительно 350 млн евро. После 12 туров АПЛ "сороки" располагаются в зоне вылета, имея 5 очков в активе.

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