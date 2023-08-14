В прошлом сезоне новые владельцы "сорок" отказались от значительных финансовых вливаний, но квалификация в ЛЧ изменила трансферную стратегию клуба. Уже успели купить за большие деньги Сандро Тонали, Харви Барнса и Тони Ливраменто.

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К закрытию трансферного окна Ньюкасл планирует усилить левый фланг обороны. Там Эдди Хау пока может рассчитывать на не сильнейших исполнителей – Дэна Берна и Мэтта Таргетта. Клуб попытается подписать Кирана Тирни или Марка Кукурелью, сообщает DailyRecord.

Шотландец даже при травме Александра Зинченко не проходит в стартовый состав Арсенала, а на испанца не рассчитывают в Челси. К слову, за Кукурелью год назад платили более 60 млн евро, но самым ярким моментом его дебютного сезона стал ажиотаж в прессе после того, как Марк показательно игнорировал на поле Михаила Мудрика.

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