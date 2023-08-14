Минулого сезону нові власники "сорок" відмовилися від значних фінансових вливань, але кваліфікація в ЛЧ змінила трансферну стратегію клубу. Вже встигли купити за великі гроші Сандро Тоналі, Харві Барнса і Тоні Лівраменто.

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До закриття трансферного вікна Ньюкасл планує підсили лівий фланг оборони. Там Едді Хау поки може розраховувати на не найсильніших виконавців – Дена Бьорна і Мета Таргетта. Клуб спробує підписати Кірана Тірні або Марка Кукурелью, повідомляє DailyRecord.

Шотландець навіть під час травми Олександра Зінченка не проходить в стартовий склад Арсенала, а на іспанця не розраховують в Челсі. До слова, за Кукурелью рік тому платили понад 60 млн євро, але найяскравішим моментом його дебютного сезону став ажіотаж у пресі після того, як Марк показово ігнорував на полі Михайла Мудрика.

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