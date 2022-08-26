"Сороки" объявили о подписании Александра Исака, который пришел из Реал Сосьедада. Нападающий заключил долгосрочное соглашение с английским клубом. В новой команде 22-летний швед будет играть под 14-м номером, сообщает официальный сайт Ньюкасла.

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Сумма сделки, как и срок контракта, не разглашается. Накануне испанские СМИ сообщали о 70 миллионах евро, что является рекордным трансфером как Реал Сосьедада, так и Ньюкасла. Также испанцы могут получить 5 млн евро бонусами и сохранят за собой 10% от последующей продажи футболиста.

В 2019-м Реал Сосьедад заплатил за форварда сборной Швеции 15 миллионов евро. В футболке сан-себастьянцев Исак сыграл 132 матча, забил 44 гола. Перед этим швед выступал за Боруссию Дортмунд и АИК.

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