"Сороки" оголосили про підписання Александра Ісака, який прийшов із Реал Сосьєдада. Нападник уклав довгострокову угоду з англійським клубом. У новій команді 22-річний швед гратиме під 14-м номером, інформує офіційний сайт Ньюкасла.

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Сума угоди, як і термін контракту, не розголошується. Напередодні іспанські ЗМІ повідомляли про 70 мільйонів євро, що є рекордним трансфером як Реал Сосьєдада, так і Ньюкасла. Також іспанці можуть отримати 5 млн євро бонусами і збережуть за собою 10% від наступного продажу футболіста.

У 2019-му Реал Сосьєдад заплатив за форварда збірної Швеції 15 мільйонів євро. У футболці сан-себастьянців Ісак зіграв 132 матчі, забив 44 голи. Перед тим швед виступав з Борусію Дортмунд і АІК.

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