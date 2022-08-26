Ньюкасл офіційно підписав Ісака за рекордні 70 мільйонів євро
Нападник збірної Швеції Александр Ісак став гравцем Ньюкасла.
"Сороки" оголосили про підписання Александра Ісака, який прийшов із Реал Сосьєдада. Нападник уклав довгострокову угоду з англійським клубом. У новій команді 22-річний швед гратиме під 14-м номером, інформує офіційний сайт Ньюкасла.
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Сума угоди, як і термін контракту, не розголошується. Напередодні іспанські ЗМІ повідомляли про 70 мільйонів євро, що є рекордним трансфером як Реал Сосьєдада, так і Ньюкасла. Також іспанці можуть отримати 5 млн євро бонусами і збережуть за собою 10% від наступного продажу футболіста.
У 2019-му Реал Сосьєдад заплатив за форварда збірної Швеції 15 мільйонів євро. У футболці сан-себастьянців Ісак зіграв 132 матчі, забив 44 голи. Перед тим швед виступав з Борусію Дортмунд і АІК.
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