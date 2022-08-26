За Мудрика давали большие деньги 3 клуба из топ-чемпионатов – Шахтер поднял планку на заоблачную высоту
Финансовые аппетиты "горняков" отпугали всех претендентов на вингера сборной Украины.
Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик до сих пор остается лакомым кусочком для европейских грандов. За 21-летнего украинца вели борьбу сразу несколько представителей топ-чемпионатов, однако пока так и не смогли договориться с Шахтером о трансфере.
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По информации Футбол 24, "горняки" хотели получить за Мудрика 35 миллионов евро. Больше всего давала французская Ницца – 25 млн, немецкий Байер и английский Брентфорд – меньше. Более того, все были готовы выплачивать эту сумму по частям в течение 2-3 лет. Шахтер хотел получить деньги сразу или максимум в течение года.
Напомним, контракт Мудрика с Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.