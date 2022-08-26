Полузащитник Шахтера Михаил Мудрик до сих пор остается лакомым кусочком для европейских грандов. За 21-летнего украинца вели борьбу сразу несколько представителей топ-чемпионатов, однако пока так и не смогли договориться с Шахтером о трансфере.

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По информации Футбол 24, "горняки" хотели получить за Мудрика 35 миллионов евро. Больше всего давала французская Ницца – 25 млн, немецкий Байер и английский Брентфорд – меньше. Более того, все были готовы выплачивать эту сумму по частям в течение 2-3 лет. Шахтер хотел получить деньги сразу или максимум в течение года.

Напомним, контракт Мудрика с Шахтером действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

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