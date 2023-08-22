"Сороки" в своих соцсетях сообщили о переходе 18-летнего хавбека. Льюис Холл присоединился к Ньюкаслу на правах аренды с обязательством выкупа.

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Как информирует The Athletic, Челси получит за трансфер 28 миллионов фунтов стерлингов плюс 7 млн в виде разнообразных бонусов. Льюис Холл будет выступать за Ньюкасл под 20 номером. Несмотря на то, что англичанин воспитанник Челси, он с детства болеет за "сорок".

"Я очень горжусь. Я и моя семья являемся фанатами Ньюкасла. Это большой клуб, и я не могу дождаться, чтобы начать", – цитирует новичка клубный сайт.

Льюис Холл преимущественно играл за юношеские команды Челси. За основной состав лондонцев он сыграл 12 матчей, в которых отметился одним результативным действием.

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