"Сороки" у своїх соцмережах повідомили про перехід 18-річного англійця. Льюїс Холл приєднався до Ньюкасла на правах оренди з зобов'язанням викупу.

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Як інформує The Athletic, Челсі отримає за трансфер 28 мільйонів фунтів стерлінгів плюс 7 млн у вигляді різноманітних бонусів. Льюїс Холл виступатиме за Ньюкасл під 20 номером. Попри те, що англієць – вихованець Челсі, він з дитинства вболіває за "сорок".

"Я дуже пишаюся. Я і моя сім'я є фанатами Ньюкасла. Це великий клуб, і я не можу дочекатися, щоб почати", – цитує новачка клубний сайт.

Льюїс Холл переважно грав за юнацькі команди Челсі. За основний склад лондонців він зіграв 12 матчів, в яких відзначився однією результативною дією.

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