Ньюкасл объявит тренера в течение нескольких дней – Фонсека ожидает решения шейхов
11:10 - Читати українською
Список кандидатов на пост наставника Ньюкасла не ограничивается несколькими именами.
Руководство Ньюкасла примет решение о новом тренере в ближайшие дни, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Ньюкасл может стать моим последним местом работы, – Брюс
Одним из основных кандидатов на это кресло является экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека. Португальский специалист хотел бы возглавить амбициозный проект, но новые владельцы "сорок" ведут переговоры сразу с рядом кандидатов.
Напомним, недавно Ньюкасл уволил с тренерского кресла Стива Брюса, а команда остается в зоне вылета АПЛ.
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