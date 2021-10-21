Список кандидатов на пост наставника Ньюкасла не ограничивается несколькими именами.

Руководство Ньюкасла примет решение о новом тренере в ближайшие дни, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ньюкасл может стать моим последним местом работы, – Брюс

Одним из основных кандидатов на это кресло является экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека. Португальский специалист хотел бы возглавить амбициозный проект, но новые владельцы "сорок" ведут переговоры сразу с рядом кандидатов.

Напомним, недавно Ньюкасл уволил с тренерского кресла Стива Брюса, а команда остается в зоне вылета АПЛ.

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