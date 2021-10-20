"Думаю, что Ньюкасл может стать моим последним местом работы. Мне 60 лет, и я не хочу заставлять свою жену снова проходить через это. У нас хорошие условия для жизни, поэтому, да, пожалуй, я завяжу с тренерской работой – пока не получу звонок от какого-то президента клуба, который попросит меня о помощи. Никогда не говори никогда. Я это уже понял.

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В Ньюкасле было очень, очень трудно. Было нелегко чувствовать себя ненужным, чувствовать, как люди хотят моего провала и говорят, что я потерплю неудачу, что я не нужен, зря трачу время, и тактически глуп, как кочан капусты", – цитирует Брюса Goal со ссылкой на The Telegraph.

Напомним, специалиста уволили с поста наставника Ньюкасла. Стив Брюс возглавил "сорок" летом 2019-го. Под его руководством Ньюкасл дважды завершал сезон в середине турнирной таблицы. После 8-ми туров нынешней кампании команда расположилась на предпоследнем месте.

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