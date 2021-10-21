Список кандидатів на посаду наставника Ньюкасла не обмежується кількома іменами.

Керівництво Ньюкасла ухвалить рішення про нового тренера найближчими днями, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Одним з основних кандидатів на це крісло є екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека. Португальський фахівець хотів би очолити амбітний проект, але нові власники "сорок" ведуть перемовини одразу із низкою кандидатів.

Нагадаємо, нещодавно Ньюкасл звільнив з тренерського крісла Стіва Брюса, а команда залишається у зоні вильоту АПЛ.

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