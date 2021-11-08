Новым тренером Ньюкасла стал Эдди Хау, сообщает официальный сайт "сорок".

Ньюкасл определился с наставником команды

Соглашение с 43-летним британским специалистом рассчитано до июня 2024 года. К слову, клуб рассматривал кандидатуры Антонио Конте (Тоттенхэм), Эрика Тен Хага (Аякс), Унаи Эмери (Вильяреал) и Пауло Фонсеки (без клуба), но переговоры со всеми перечисленными тренерами сорвались по разным причинам.

Напомним, предыдущим клубом Хау был Борнмут. С "вишенками" он работал в 2008-2020 гг. с перерывом на период с Бернли. Эдди прошел с Борнмутом путь от Лиги 2 до АПЛ. Наивысшее достижение в элите – 9 место в сезоне 2016/17.

Ньюкасл после 11 туров занимает в турнирной таблице АПЛ 19-ю строчку, набрав всего 5 очков. 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии договорился о приобретении клуба у бывшего владельца Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

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