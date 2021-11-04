Ньюкасл определился с наставником команды
Бывший главный тренер английского Борнмута Эдди Хау вскоре вернется к профессиональной деятельности во главе Ньюкасла.
43-летний специалист договорился с "сороками", сообщает Sky Sports.
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Хау опередил конкурентов в борьбе за кресло рулевого Ньюкасла. Боссы тайнсайдцев договорились с англичанином о контракте на 2,5 года. О назначении Хау объявят в пятницу. Молодой тренер подкупил руководство Ньюкасла своими взглядами на будущее развитие клуба.
Напомним, что Эдди Хау сделал себе имя в Борнмуте. С "вишенками" он работал в 2008-2020 гг. с полуторагодовым перерывом на период с Бернли. Хау прошел с Борнмутом путь из Лиги 2 в АПЛ. Наивысшее достижение в элите – 9-е место в сезоне 2016/17.
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