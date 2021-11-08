Новим тренером Ньюкасла став Едді Хау, повідомляє офіційний сайт "сорок".

Ньюкасл визначився із керманичем команди

Угода з 43-річним британським фахівцем розрахована до червня 2024 року. До слова, клуб розглядав кандидатури Антоніо Конте (Тоттенхем), Еріка Тен Хага (Аякс), Унаї Емері (Вільяреал) і Пауло Фонсеки (без клубу), але переговори з усіма перерахованими тренерами зірвалися з різних причин.

Нагадаємо, попереднім клубом Хау був Борнмут. З "вишеньками" він працював у 2008-2020 рр. з півторарічною перервою на період із Бернлі. Едді пройшов із Борнмутом шлях від Ліги 2 до АПЛ. Найвище досягнення в еліті – 9-те місце в сезоні 2016/17.

Ньюкасл після 11-ти турів посідає у турнірній таблиці АПЛ 19-ту сходинку, набравши всього 5 очок. 7 жовтня Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії домовився про придбання клубу у колишнього власника Майка Ешлі за 300 мільйонів фунтів.

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