Ньюкасл націлився на зірку Барселони
Нові власники Ньюкасла складають трансферний список клубу.
Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью потрапив на радари Ньюкасла, повідомляє Sport.es.
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Боси "сорок" зацікавлені у запрошенні іменитих футболістів з досвідом виступів в АПЛ. Підписання 29-річного бразильця може відбутись вже у зимове трансферне вікно, Барса також зацікавлена у продажі своєї зірки. Потрал Transfermarkt оцінює Філіппе у 30 млн євро, а його контракт з каталонцями розрахований до літа 2023-го.
Нагадаємо, Ньюкасл нещодавно обзавівся новими багатими власниками із Саудівської Аравії.
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