Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью потрапив на радари Ньюкасла, повідомляє Sport.es.

Усі клуби АПЛ виступили проти продажу Ньюкасла шейхам: названі причини

Боси "сорок" зацікавлені у запрошенні іменитих футболістів з досвідом виступів в АПЛ. Підписання 29-річного бразильця може відбутись вже у зимове трансферне вікно, Барса також зацікавлена у продажі своєї зірки. Потрал Transfermarkt оцінює Філіппе у 30 млн євро, а його контракт з каталонцями розрахований до літа 2023-го.

Нагадаємо, Ньюкасл нещодавно обзавівся новими багатими власниками із Саудівської Аравії.

Нова сила АПЛ готує повстання диких мільярдів – український слід, трансфери зірок Барси і Реала, склад мрії