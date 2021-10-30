У "сорок" серьезные планы после приобретения клуба шейхами. На радарах оказались топовые представители Реала и Уотфорда.

Вингер "шершней" Исмаила Сарр стал трансферной целью Ньюкасла, сообщает Daily Mail . Правда, в Уотфорде не заинтересованы в уходе своего лучшего бомбардира (4 гола в 9 матчах) посреди сезона.

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Также "сороки" хотят видеть в клубе Тони Крооса, утверждает El Nacional . Ветеран Реала должен стать ключевым игроком, вокруг которого будет строиться амбициозный проект. Ньюкасл готов заплатить за 31-летнего немца 30 миллионов евро.

Контракт Сарра с Уотфордом рассчитан до 2024 года, соглашение Крооса с Реалом действует до 2023 года.