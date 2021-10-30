"Сороки" мають серйозні плани після придбання клубу шейхами. На радарах опинились топові представники Реала і Уотфорда.

Вінгер "шершнів" Ісмаїла Сарр став трансферною ціллю Ньюкасла, повідомляє Daily Mail. Щоправда, в Уотфорді не зацікавлені у відході свого найкращого бомбардира (4 голи у 9 матчах) посеред сезону.

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Також "сороки" хочуть бачити в клубі Тоні Крооса, стверджує El Nacional. Ветеран Реала нібито повинен стати ключовим гравцем, навколо якого будуватиметься амбітний проект. Ньюкасл готовий заплатити за 31-річного німця 30 мільйонів євро.

Контракт Сарра з Уотфордом розрахований до 2024 року, угода Крооса з Реалом діє до 2023-го.

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