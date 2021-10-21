Бедный старый Стив Брюс наконец был уволен с поста главного тренера Ньюкасла после двух недель горячих спекуляций относительно его будущего. Человеком, который будет выбирать состав на матч с Пэлас на выходных, стал Грэм Джонс в статусе и. о. наставника. Кто он такой, разобрался авторитетный журнал FourFourTwo.

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Джонс тренирует с 2007 года, когда решил повесить бутсы на гвоздь после довольно посредственной игровой карьеры – Донкастер, Уиган, Сент-Джонстон и Саутенд – и присоединился к штабу Роберто Мартинеса в Суонси. Затем он вместе с Мартинесом перебрался в Уиган в 2009-м и провел 4 года с Латикс. В то время его связывали с вакантной должностью наставника бывшего клуба – Брендан Роджерс как раз сменил Суонси на Ливерпуль, а затем сватали на место Эдди Хау в Борнмуте. Но ни одна из сделок так и не была реализована.

После этого Мартинес взял Джонса с собой в Эвертон, а затем – в сборную Бельгии, пока тот не ушел ассистентом в Вест Бромвич Даррена Мура в 2018 году. Когда Мур со своим штабом был уволен в марте 2019-го, Джонс взялся за свою первую руководящую роль. Летом он начал работу во главе новичка Чемпионшипа – Лутона. Тренер оформил ряд подписаний, но покинул должность по обоюдному согласию в апреле, когда "шляпники" оказались в зоне вылета во время локдауна.

С тех пор он работал в качестве ассистента в Борнмуте с Джейсоном Тиндэллом и в Ньюкасле со Стивом Брюсом. Джонс также вошел в тренерский штаб сборной Англии на Евро-2020, где консультировал Гарета Саутгейта по вопросам тактики.

Учитывая список имен, связанных с тепленьким местом во главе "сорок", для многих станет сюрпризом, что Джонс рассматривается боссами и на роль исполняющего обязанности тренера, и на постоянную работу. Он очень высоко ценится клубом, особенно Амандой Стейвли, которая помогла аравийцам закрыть сделку по покупке Ньюкасла.

Считается отличным тактиком с глубоким пониманием игры. Каллум Уилсон даже описал уроженца Гейтсхеда более тактически осведомленным нежели Стив Брюс – серьезный камень в огород теперь бывшего многострадального менеджера "сорок".

Однако, прежде всего Джонс – надежная пара рук, исполнитель, хорошо понимающий, как получить максимальную отдачу от игроков и оттолкнуться от сильных сторон исполнителей. Если он справится с этой задачей, то, возможно, в январе ему доверят солидный трансферный бюджет.

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