Поиск Ньюкаслом замены уволенному Стиву Брюсу продолжается. 40-летний бывший капитан лондонцев и сборной Англии стал одним из претендентов, сообщает The Irish Sun .

Терри назвал причины ухода из Астон Виллы – легенда мечтает стать главным тренером

У Терри есть необходимая лицензия и он готов принять вызов, ведь стремится начать самостоятельную тренерскую карьеру. До этого Джон работал только ассистентом в Астон Вилле (2018–2021 годы). Среди претендентов на вакантное кресло также называют Паулу Фонсеку и Люсьена Фавра.

Напомним, недавно "сорок" приобрели аравийские шейхи, после чего клуб стали называть самым богатым в мире. Сейчас команда расположилась на предпоследней строчке АПЛ, временным наставником является Грэм Джонс.