Программу 28-го тура чемпионата Англии открывал поединок на Сейнт-Джеймс Парк между Ньюкаслом и Астон Виллой. Хозяева имели шанс одержать первую за четыре поединка победу, а бирмингемцы, в свою очередь, могли остановить 11-матчевую безвыигрышную серию в выездных встречах с "сороками" в АПЛ. Последняя была зафиксирована ещё в апреле 2005 года.

Яремчук оказался в списке интересов Арсенала – украинец имеет ещё двух конкурентов на место звезды "канониров"

Первый тайм прошел в обоюдной борьбе с небольшим количеством моментов. Лучшие из них упустили Жоелинтон и Трезеге – удар нападающего Ньюкасла из пределов штрафной в последний момент накрыл защитник, а хавбек "вилланов" запорол выход один на один. Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Это уже 21-й матч "сорок" в текущем розыгрыше АПЛ, в котором они не забили до перерыва. Только у Шеффилда больше (22).

Второй тайм долгое время разочаровывал. К 80-й минуте команды имели только по одному незаблокированному удару из пределов штрафной, однако они оказались неточными. Ситуацию мог изменить Мёрфи, который вышел на 79-й, а на 83-й метров с 11-ти выстрелил в перекладину – Астон Вилла тут же ответила классным выстрелом Уоткинса в правый нижний угол, который парировал Дубравка.

Казалось, что всё завершится вничью, но настойчивость Уоткинса таки принесла бирмингемцам успех. На 86-й минуте Олли замкнул подачу с левого фланга ударом головой, а мяч рикошетом от Кларка влетел в ворота – 0:1! После этого гости имели ещё несколько моментов, но "сорок" спасал Дубравка. За расточительство Ньюкасл наказал соперника прямо перед финальным свистком: Мёрфи подал в штрафную, а Ласселс замкнул в ближнюю девятку – 1:1! Ничья на Сейнт-Джеймс Парк!

Таким образом, Астон Вилла набрала 41 очко и осталась девятой в ​​турнирной таблице. "Сороки", имея в активе 28 зачётных баллов, остались шестнадцатыми.

Гильотина в доме Гаттузо, классика Северного Лондона, непопсовое испанское дерби за еврокубки: топ-5 матчей уик-энда