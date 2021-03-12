Програму 28-го туру чемпіонату Англії відкривав поєдинок на Сейнт-Джеймс Парк між Ньюкаслом і Астон Віллою. Господарі мали шанс здобути першу за чотири поєдинки перемогу, а бірмінгемці, своєю чергою, могли зупинити 11-матчеву безвиграшну серію у виїзних зустрічах з "сороками" в АПЛ. Остання була зафіксована ще у квітні 2005 року.

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Перший тайм пройшов за обопільної боротьби з невеликою кількістю моментів. Найкращі з них змарнували Жоелінтон та Трезеге – удар нападника Ньюкасла меж штрафного в останню мить накрив захисник, а хавбек "вілланів" запоров вихід віч-на-віч. Відпочивати команди відправились за нулів на табло. Це вже 21-й матч "сорок" у поточному розіграші АПЛ, у якому вони не забили до перерви. Тільки у Шеффілда більше (22).

Другий тайм довгий час розчаровував. До 80-ї хвилини команди мали тільки по одному незаблокованому удару з меж карного майданчика, однак вони виявились неточним. Ситуацію міг змінити Мерфі, який вийшов на 79-й, а на 83-й метрів з 11-ти вистрілив у поперечину – Астон Вілла тут же відповіла класним пострілом Воткінса в правий нижній кут, який парирував Дубравка.

Здавалося, що все завершиться внічию, але настирність Воткінса таки принесла бірмінгемцям успіх. На 86-й хвилині Оллі замкнув подачу з лівого флангу ударом головою, а м'яч рикошетом від Кларка влетів у ворота – 0:1! Після цього гості мали ще кілька гольових моментів, однак "сорок" рятував Дубравка. За марнотратство Ньюкасл покарав суперника прямо перед фінальним свистком: Мерфі подав у карний майданчик, а Ласселс замкнув у ближню дев'ятку – 1:1! Нічия на Сейнт-Джеймс Парк!

Таким чином, Астон Вілла набрала 41 очко й залишилась дев'ятою у турнірній таблиці. "Сороки", маючи в активі 28 залікових балів, залишились шістнадцятими.

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